N.31 Le Temple maçonnique et ses mystères

Cet ouvrage s'attache plus particulièrement à définir le temple maçonnique. Il s'interroge sur sa nature et sur sa fonction : quels sont son origine, son modèle, son fondement, son but ? Cet ouvrage s'interroge sur la nature et sur la fonction du Temple maçonnique. Quels sont son origine, son modèle, son fondement, son but ? A quels critères doit-il répondre ? Peut-il être profané ? Quel parcours implique-t-il ? L'auteur établit que, si l'on se demande comment construire le Temple, plusieurs questions doivent être posées : celle de l'identification du mythe de création auquel il se rattache, celle des symboles qui décorent ses différentes parties, celle du rituel qui l'anime, mais également celle du devoir de formulation qui doit être respecté avec une rigueur absolue. Bien qu'il n'occupe plus le centre de la cité et qu'il se réduise souvent à un espace exigu et multifonctionnel, le temple n'est pas un simple lieu de réunion. Sans lui, la société des hommes ne peut vivre en harmonie, car ils négligent fatalement ce qui essentiel à leur vie intérieure. Puisse ce livre lancer la pierre de la Tradition un peu plus loin afin que d'autres s'en saisissent à leur tour et fassent comme le premier témoin de la Lumière a fait : construire le Temple.