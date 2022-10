Des célébrités face au surnaturel

Anne Roumanoff " Après la mort de mon père, j'ai senti comme une puissance protectrice. Une force que je n'avais pas avant ". Pascal Légitimus : " Je pense que tout est là, dans une autre dimension. Raison pour laquelle des mediums se connectent et récupèrent des informations ". Mireille Dumas : " Je crois vraiment aux puissances de l'esprit ". " Nous faisons partie de l'univers. Nous sommes connectés à tout ". Sandrine Chopin est allée à la rencontre de onze célébrités : artistes, sportifs, comédiens qui ont été amenés à envisager un ailleurs, un monde plus vaste qui nous dépasse. On y découvre leurs facettes les plus secrètes, leurs expériences parfois dérourantes. Ils nous parlent d'intuitions, vibrations, rêves prémonitoires, synchronicités, rencontres providentielles, vie après la mort, expérience de mort imminente, médiumnité, contacts avec l'au-delà... Sandrine CHOPIN est journaliste, productrice de documentaires et auteure. Elle anime, entre autres, les émissions En Aparté etLes Connus face à l'inconnu sur btlv. fr. Co-réalisatrice et productrice du documentaire Mama Christine (26 minutes), elle est également auteur des livres Secrets de Palaces (adapté au théâtre), Uber Hits et Chasse à l'Homme aux éditions Max Milo. Passionnée par les histoires de vie, elle donne la parole aux anonymes comme aux célébrités dont les épreuves et les parcours de vie inspirants accompagnent l'émergence d'un monde plus conscient.