Ma grossesse sereine et gourmande. Les conseils d'une sage-femme sur l'alimentation et 45 recettes équilibrées pour se faire plaisir

Comment bien manger en étant enceinte ! Ma grossesse sereine et gourmande est plus qu'un livre de recettes pour femmes enceintes : il offre des informations et recommandations sur l'alimentation pendant la grossesse et les réponses aux questions les plus fréquemment posées : - quels sont les aliments que je peux consommer sans risque et ceux à éviter ? - j'ai du diabète gestationnel, comment faire ? - où trouver dans les aliments du fer et des folates ? - comment éviter listériose et toxoplasmose ? En plus des conseils adaptés d'une sage-femme en relation quotidienne avec des femmes enceintes, ce livre tout en couleurs propose 45 recettes équilibrées et gourmandes pour les 4 saisons, adaptées à tous les modes d'alimentation (végétarien, sans gluten, IG bas...) et joliment illustrées. Sage-femme libérale, Elise Destannes parle avec passion de son métier sur son compte Instagram @la_sage_femme. Marion Destannes, créatrice culinaire, partage depuis plusieurs années des recettes saines et délicieuses sur son compte Instagram @just_for_yum. Soeurs complices, elles ont souhaité combiner leurs deux passions pour proposer un livre qui leur ressemble, joyeux et coloré.