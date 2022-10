Les restes humains. Législation, intérêt scientifique et enjeu éthique des ensembles anthropobiologiques

Les vestiges anthropobiologiques génèrent des questions éthiques et scientifiques qui éludent souvent l'intérêt patrimonial. Ils contribuent pourtant à l'histoire de notre espèce. Ce livre, par une approche plurielle, définit davantage ce vestige patrimonialisé de demain. Les vestiges anthropobiologiques mis au jour en contexte archéologique ont une place singulière parmi les éléments du patrimoine archéologique. Ils génèrent des questionnements éthiques et scientifiques qui éludent souvent l'intérêt patrimonial. Ces vestiges ne sont plus déconnectés des questionnements sociétaux ni même dissociés d'un souvenir collectif ou d'une forme de mémoire universelle. Ils contribuent à l'histoire commune, de l'échelle régionale à celle de l'espèce. Le livre cherche à définir davantage ce que sera le " vestige anthropobiologique patrimonialisé " de demain.