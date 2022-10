Le tract en RDA, 1949-1990. Instrument de résistance, d’opposition et de conquête de l’espace public

En s'appuyant sur un corpus inédit de 460 tracts, cet ouvrage cherche à montrer que la lutte pour la liberté d'expression et la conquête de l'espace public ont été des enjeux décisifs et continus de l'opposition entre 1949 et 1990 en RDA. Cet ouvrage propose un éclairage nouveau sur les phénomènes d'opposition politique en République démocratique allemande (RDA) à partir de l'analyse d'un corpus inédit de 460 tracts. Ces sources montrent que la liberté d'expression et la conquête de l'espace public ont été des enjeux décisifs et continus de l'opposition entre 1946 et 1990. Elles nous renseignent sur les idées, les valeurs, les revendications, les stratégies argumentatives et les moyens d'action préconisés par plusieurs générations d'opposants qui ont cherché à combattre ou à réformer la RDA de l'intérieur.