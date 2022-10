Chasser tue (aussi) des humains. En finir avec les violences et les abus des chasseurs

Le manifeste-témoignage contre les violences et abus liés à la chasse "Un jour, on est allé se promener la boule au ventre" , "Un jour, une balle a traversé toute notre maison" , "Un jour, mon amie s'est fait tuer par son ex-mari avec son arme de chasse" , "Un jour, le silence, l'indifférence et la complicité de nos institutions" ... De la banalisation de la peur ressentie en période de chasse à la dangerosité des armes en passant par le mépris des instances juridiques, le collectif "Un jour un chasseur" libère dans ce livre la parole des oubliés de la ruralité et dresse le portrait édifiant des violences physiques et psychologiques engendrées par la chasse. Le collectif revient sur toutes les solutions possibles pour mieux sécuriser les campagnes et ses habitants.