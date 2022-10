Vivre selon ses valeurs avec Cléopatre Darleux. Le parcours inspirant d'une championne de handball pour défendre ses convictions au quotidien

Le parcours inspirant et le programme inédit d'une icône du sport féminin, pour vivre selon ses valeurs dans son sport et dans sa vie ! Cléopatre Darleux s'est passionnée très jeune pour le handball, sport dans lequel elle va briller en tant que gardienne de but professionnelle, accumulant les récompenses internationales. Aujourd'hui maman et joueuse de l'équipe de France féminine, Cléopatre est l'une des rares athlètes françaises à être revenues au plus haut niveau après avoir accouché. Elle milite en faveur des droits des sportives pour défendre la maternité, encore trop tabou dans le sport. Découvrez dans cet ouvrage son parcours inspirant de championne de haut niveau, mais aussi ses secrets pour vivre selon les valeurs et les convictions qui lui sont chères (entraînement physique, préparation mentale, routines bien-être, etc).