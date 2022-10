Ma famille atypique

Le guide pour s'épanouir pleinement quand on est une famille de zèbres Etre atypique impacte toutes les sphères de la vie, et ce, dès la naissance. Mais alors quelles en sont les conséquences sur la vie de famille ? Existe-t-il des différences avec les familles neurotypiques ? Et si oui, quand commencent-elles ? Quand l'enfant est là ? Avant même sa conception ? Et comment cela influence-t-il la vie de famille ? L'ambition de ce guide est de répondre à toutes ces questions et de balayer vos interrogations en lien avec la grossesse, la maternité, la paternité, le début de la vie de parents, les liens fraternels mais aussi le jeune bébé atypique. Basé sur des études scientifiques, mais aussi sur les années d'expériences tant personnelles que professionnelles d'Elodie Crépel, vous trouverez dans ce guide toutes les clés pour mieux vous comprendre, vous et votre famille de zèbres, et mieux vous aimer pour vous épanouir pleinement en famille.