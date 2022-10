Mon amour : le carnet

Un tendre carnet parent-enfant à compléter à deux, décliné du célèbre album "Mon amour" ! Premiers pas, premiers mots, première baignade, premier vélo... les premières fois ne s'oublient jamais, on est prêt à le jurer. Et pourtant. Alors pour ne rien perdre de ces moments précieux, dessinez, collez, écrivez-les comme vous voulez, librement. Laissez reposer. Dégustez ensemble dans quelques années. Promis, ce sera délicieux. "Une ode à l'amour maternel tout en poésie et sans une once de mièvrerie. Un petit miracle. Un livre splendide, qui engage, qui rassure, qui fortifie". -- Télérama à propos de Mon amour