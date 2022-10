Des images exceptionnelles et en partie inédites, un cadeau parfait pour tous les fans d'Audi et de voitures... "RS" comme "Rennsport" (sport automobile en allemand) : les initiales les plus puissantes d'Audi sont synonymes de voitures à part, de mécaniques fantastiques et d´un grip exceptionnel. Nées d'un partenariat avec Porsche et consolidées par la filiale quattro GmbH, les deux lettres capitales deviennent une constante pour la plupart des séries. Ce qui a commencé en 1994 par un break rapide - pardon, une Avant - est entré dans un processus de maturité, pour devenir une large gamme de modèles de pointe très performants. Ce livre raconte l'histoire passionnante de tous les modèles RS, de la disruptive Audi Avant RS2 à l'Audi RS e-tron GT entièrement électrique. Des détails sur leurs moteurs, les différentes transmissions intégrales et les stratégies qui se jouent en coulisse pour chacune de ces voitures. L'évolution de la filiale sportive d'Audi, qui est passée du statut de gestionnaire de licence et de distributeur de merchandising à celui de constructeur automobile de renom, est également décrite avec minutie.