La forêt des dragons - N.E. 2022

Les dragons qui peuplent la forêt s'amusent à jouer, à faire plein de petites farces à leurs amis animaux et à plaisanter... avec le feu ! Certains tentent d'utiliser leur puissance de feu pour rôtir le dîner, d'autres s'abritent sous le chapeau géant d'un champignon et d'autres enfin, comme Maman Dragon, observent et essaient de contrôler la situation ! Une boîte facile à transporter et pratique pour ranger le puzzle et recommencer le jeu.