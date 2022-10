Dans la forêt - N.E. 2022

Lis les jolies histoires et écoute dix merveilleux sons de la nature. Ils t'accompagneront tout au long d'un récit plein de magie. Tandis que la nuit tombait sur l'immense forêt, une toute petite Luciole observait le monde autour d'elle. " Comme j'aimerais être grande ", soupira-t-elle. " A quoi puis-je bien servir, moi qui suis plus petite qu'une fleur et plus fine qu'un brin d'herbe ? "