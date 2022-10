Traduction audiovisuelle et multilinguisme. Le français dans les séries anglophones

Dans les séries anglophones, le français est abondamment employé mais cela devient un casse-tête pour le doublage. Pourtant, la créativité des adaptateurs force l'admiration et peut inspirer tout traducteur en devenir et divertir l'amateur de séries. Dans les séries anglophones, le français est employé de manière prédominante, mais cette situation linguistique est un vrai casse-tête pour les adaptateurs chargés de la VF : comment traduire le français en français ? La traductologie s'est peu penchée sur la question, mais cet ouvrage propose d'associer une approche théorique du multilinguisme en traduction audiovisuelle et une typologie des solutions adoptées dans le doublage d'une quarantaine de séries. Les scènes étudiées sont issues de séries américaines, britanniques et canadiennes. La plupart sont très récentes, comme Emily in Paris ou The Crown, mais certaines séries des années 1990 ou 2000 sont également incluses, comme Friends ou Sex and the City. Plusieurs styles sont représentés : sitcom (The Big Bang Theory), série historique (The Tudors), science-fiction (Doctor Who), série judiciaire (The Good Wife), policière (NCIS), espionnage (Homeland), etc. Le doublage est à l'honneur dans ce livre, mais quelques références sont faites au sous-titrage, notamment pour évoquer son rôle dans la complicité établie avec le spectateur, par exemple pour des langues inventées employées dans Star Trek et Game of Thrones.