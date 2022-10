Big Data et plateformes. La nouvelle économie des données

Du big data aux plateformes, comment les données bouleversent les business models ? Un éclairage essentiel et inédit sur le nouveau capitalisme des données et ses enjeux qu'ils soient techniques, économiques, politiques et sociétaux. Quelles sont les raisons d'une telle montée en puissance des data et comment sont-elles créatrices de valeur en tant que matière première, levier et gain d'opportunité, actif stratégique. Le livre est enrichi de 20 études de cas et 10 cas complémentaires en ligne.