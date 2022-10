Concours de la gendarmerie – 200 questions (Catégories A et B – Édition 2022-2023). Officier – Sous-officier

Ce livre est destiné aux candidats des concours de catégories A et B de la gendarmerie. Il permet de préparer, à travers 200 questions essentielles, les épreuves écrites et orales des concours de sous-officier de gendarmerie et d'officier de gendarmerie. Ces 200 questions vous permettent de tester vos connaissances tout en révisant les notions essentielles à acquérir sur : - L'organisation de l'Etat et des collectivités territoriales ; l'Europe ; - La fonction publique : l'administration, la déontologie des fonctionnaires et des gendarmes - La gendarmerie et l'environnement professionnel - Les connaissances techniques et professionnelles - Les questions de culture générale : société, sécurité, défense, etc.