Répertoire des noms propres à l’origine des mots du français

1930 noms propres français qui révèlent l'origines de mots en français ! Qu'y a-t-il de commun entre les mots hermine et brouillamini ? entre damassine et quetsche ? Dans les deux cas, ces mots sont issus d'une forme ancienne qui contient un même nom propre de lieu (ou toponyme). S'il est bien connu que des toponymes sont couramment utilisés pour dénommer des fromages (camembert, maroilles), des vins (bordeaux, champagne) ou des produits manufacturés (tulle, baccarat), nombre d'eux sont à la base d'unités lexicales dans lesquelles, suite à l'évolution historique des formes, ils ne sont plus directement accessibles. Il en va de même pour les noms propres de personnes (ou anthroponymes).