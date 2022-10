Voyage initiatique à la rencontre des peuples premiers

Entre reportage et carnet de voyage, le récit d'un tour du monde initiatique parmi les peuples premiers. Installée dans un quotidien qui éteint peu à peu son feu intérieur, Karine Massonnie décide de partir à la conquête de son rêve. En quête d'authenticité, d'autres manières de voir et de vivre la vie, elle part rejoindre ces peuples autochtones qui ont su préserver leur mode de vie ancestral en alliance avec la nature, et laisse tout repère derrière elle. Elle parcourt des milliers de kilomètres sur les cinq continents, traversant des terres parfois rudes, jusqu'aux confins du monde. Sur place, dans ce grand écart de culture, tout est prétexte à échanger et partager la vie des communautés. Dans une mélodie de mots et avec humour, l'autrice nous entraîne dans un récit de voyage initiatique au coeur d'un univers de sagesse et d'authenticité. Au-delà des différences, un rendez-vous hors du temps, une aventure captivante.