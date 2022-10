L'oracle des corps célestes. 35 cartes pour célébrer la diversité des corps féminins

Un oracle inclusif, féministe et engagé pour célébrer toutes les féminités ! A la fois outil spirituel, support méditatif et objet d'art, cet oracle s'adresse à toutes les féminités : cisgenre, transgenre, non binaire, grosse, mince, petite, grande, androgyne, racisée, valide, handicapée, jeune ou plus âgée... Nous méritons toutes de voir notre magie célébrée ! A l'aide de 35 cartes divisées en 4 catégories (les 5 éléments, les 8 phases lunaires, les 10 planètes de l'astrologie et les 12 signes du zodiaque), cet oracle nous invite à découvrir ou à approfondir notre connexion aux énergies invisibles et à ouvrir la porte à la sorcière qui sommeille en nous, pour affirmer notre force, notre résilience et notre beauté.