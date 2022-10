Chroniques de la Défense (2e édition). Comment survivre en entreprise

Guide de survie "décalé" en entreprise Bienvenue à La Défense... Ah La Défense, ce quartier d'affaire bien connu au morne décor de béton et d'acier. Ses collaborateurs à cravates grises et au ton blafard. Ses managers à la pédagogie d'un tueur à gage tchétchène. Ses interminables discussions à la machine à café avec Sylvie de la compta... Chroniques de La Défense dresse avec humour le portrait de l'univers des grandes entreprises. Techniques d'embauches douteuses, stagiaires exploités, codes de conduite à l'urinoir et langage corporate n'auront plus de secrets pour vous !