Nos sincères condoléances

Les plus belles perles des enterrements illustrées ! Redécouvrez les moments culte des enterrements ! L'enterrement est un moment fort, solennel et unique mais il peut aussi devenir un moment culte ! Les cérémonies sont souvent le théâtre d'événements étonnants, drôles et extravagants ! Des anecdotes réelles illustrées tout en poésie par Samuel Rimbault dans ce roman graphique qui vous promet de passer du rire aux larmes !