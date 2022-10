Le Festin des inquiétudes. Recueil de nouvelles

Un pessimiste dit : "C'est affreux, ça ne peut pas être pire". L'optimiste lui répond : "Mais si". Cyril Amourette tente, aux travers de ces treize nouvelles, de donner tort à ce terrible proverbe russe. Sans succès. De la fin du langage à des gangs mélomanes, de l'amour de Lady Di à un accumulateur contagieux, des jardiniers meurtriers à Michael Jackson reclus dans les ténèbres, la réalité est bien cette grande fiction, la dernière peut-être. Entre science-fiction, anticipation et inquiétante étrangeté, ce recueil offre un panorama possible des futurs de l'humanité. Glaçant et prophétique. Cyril Amourette rêve de cités oubliées, d'histoires sombres et de personnages troubles. Il en ramène des récits dérangeants, labyrinthiques et dangereux. Parfois. Il espère le meilleur, mais s'attend au pire. Armé.