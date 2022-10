Passer Noël en Alaska : mode d'emploi. L’autrice aux 200 millions de livres vendus

La nouvelle comédie romantique de Noël de Debbie Macomber en poche Coincée au fin fond de l'Alaska pour tout l'hiver ? Josie Avery a l'impression de vivre son pire cauchemar. Elle devrait être en route pour le job de ses rêves à Seattle à l'heure qu'il est, mais il faut se rendre à l'évidence : le dernier ferry reliant la petite île au continent est parti sans elle et elle est coincée sur ce petit bout de terre aux confins du monde jusqu'à la prochaine belle saison. Bien sûr, au cours des derniers mois, elle est tombée complètement sous le charme de l'exubérante nature qui l'entoure et de ses habitants hauts en couleur, mais sa vie n'est pas ici. Et ce n'est certainement pas le très séduisant (et ténébreux) Palmer Saxon qui la fera changer d'avis...