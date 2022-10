Sélection éducateur spécialisé. Parcoursup + oral, 5e Edition 2023

Une préparation complète pour réussir votre sélection éducateur spécialisé ! - Tout savoir sur les études : contenus des formations, évaluations, etc. - Tout savoir sur le métier : missions, lieux d'exercice, carrières, qualités requises et témoignages de professionnels pour mieux comprendre la réalité du métier - Valorisez votre dossier de candidature sur Parcoursup : calendrier et étapes clés, méthodes, exemples et outils pour rédiger votre CV, votre projet de formation motivé et votre lettre de motivation - Préparez-vous et réussissez l'entretien de motivation : les questions possibles du jury pour préparer l'entretien de motivation du jour J + une simulation d'entretien oral + les conseils du jury + des témoignages de formateurs - Remettez-vous à niveau avec les fondamentaux en actualité sanitaire et sociale Offert en ligne : un guide d'accompagnement Parcoursup personnalisable.