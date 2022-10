L'essentiel de l'analyse financière. Une lecture éclairée des comptes d'une entreprise pour prendre des décisions adaptées et pertinentes, 4e édition

Une lecture éclairée des comptes d'une entreprise pour prendre des décisions adaptées et pertinentes. Cet ouvrage se décompose en quatre parties pour comprendre : les principaux postes du bilan et savoir lire un bilan comptable ; le compte de résultat à travers l'analyse des SIG et de la capacité d'autofinancement de l'entreprise ; les autres documents comptables (annexe comptable, rapport du commissaire aux comptes, ratios issus du bilan fonctionnel et analyse de la trésorerie) ; l'évaluation d'entreprise. Points forts Lecture éclairée des comptes de l'entreprise Sous forme rédigée, une synthèse rigoureuse, pratique et à jour de l'ensemble des connaissances que le lecteur doit avoir sur cette matière.