L'essentiel de la bourse et des marchés de capitaux. Une présentation des principales techniques utiles à l'investissement en bourse - Inclus les Objectifs de Développement Durable (ODD), 10e édition

Une présentation des principales techniques utiles à l'investissement en bourse Cette nouvelle édition présente le rôle économique de la Bourse et son fonctionnement et les produits négociés. Pour autant, la Bourse n'étant pas le seul marché de capitaux, il existe effectivement à ses côtés le marché monétaire, les marchés dérivés et le marché des changes, cet ouvrage les présente afin que le lecteur ait une vue globale des marchés de capitaux. L'ouvrage va plus loin et aborde les mécanismes d'après Bourse que l'on appelle les procédures de règlement-livraison de titres. Enfin, pour conclure cet opus, l'auteur recense dans un glossaire tous les termes et les principales techniques abordés dans l'ouvrage. Points forts - Intrègre un glossaire de tous les termes et les principales techniques abordés dans l'ouvrage - Sous forme rédigée, une synthèse rigoureuse, pratique et à jour de l'ensemble des connaissances que le lecteur doit avoir sur cette matière.