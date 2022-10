Ma bible des secrets de guérisseuse. Le guide de référence des outils énergétiques spirites

Toute la sagesse de notre guérisseuse spirite dans une bible Lila Rhiyourhi est née dans une grande famille de guérisseurs qui lui ont transmis leurs dons et leurs secrets. Depuis, elle est devenue en quelques années une guérisseuse et auteure incontournable. Dans ce format bible unique, elle réunit pour la première fois tous ses secrets, et permet ainsi à tout un chacun de s'approprier les pouvoirs déjà présents en lui. En laissant éclore ce potentiel, vous apprendrez à guérir par vous-même grâce à des méthodes et des rituels simples, mais vous pourrez également soigner vos proches et ceux qui vous sont chers. Laissez-vous guider par la bienveillance et les messages d'espoir de cette guérisseuse hors du commun et retrouvez ainsi le chemin de votre âme.