Mon encyclopédie du monde des merveilles

Une édition spéciale avec 248 pages ! Des faits étonnants variés et de magnifiques illustrations, finement détaillées. Imprimé sur du papier 100% recyclé respectant l'environnement. Nous vivons dans un monde époustouflant. Cette encyclopédie de 248 pages rassemble une grande variété de faits étonnants et de magnifiques illustrations finement détaillées. Les sujets à découvrir sont : les animaux extraordinaires, l'espace spectaculaire, la nature étonnante, l'histoire des dinosaures, le corps humain, l'atlas du monde. Les jeunes et moins jeunes découvriront les merveilles captivantes et étonnantes de notre monde.