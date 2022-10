1 gant, 5 poupées à doigts. Mon livre de marionnettes de ferme

Apprendre et lire de façon ludique avec le gant-marionnette animaux. Couleurs et illustrations attrayantes parfaites pour les jeunes enfants. Produit éco-responsable : vendu dans une boîte recyclable, pas de plastique ! Profitez d'un agréable moment de lecture grâce à ces deux histoires interactives ! Grâce au gant-marionnette et à ses cinq animaux tout doux, raconter les histoires de façon vivante et capter l'attention des tout-petits devient un jeu d'enfant. Les animaux regardent au travers des trous et aident les petits lecteurs à compter jusqu'à cinq ou leur font découvrir la vie de la ferme.