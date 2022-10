Les Brasseries de la Belgique . L’univers de la bière belge en 50 histoires

Les 50 meilleures brasseries de Belgique racontées de l'intérieur. Un must pour les amateurs de bière. Avec de magnifiques photos des plus beaux sites. Plein de détails étonnants La Belgique est un vrai pays de bière. Avec plus de 400 (! ) brasseries dans le pays, les histoires ne manquent pas. Erik Verdonck, expert en bière et authentique raconteur, zoome dans cet ouvrage sur 50 brasseries, petites et grandes, et nous confie les anecdotes les plus passionnantes, amusantes, surprenantes de leur histoire. Découvrez de l'intérieur l'univers de la bière belge... un verre à la main bien entendu !