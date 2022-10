Des histoires plein le ciel

10 légendes sur les étoiles et le ciel, et de nombreuses histoires à inventer. Les étoiles, ce sont ces points lumineux que nous admirons chaque nuit dans le ciel, d'énormes boules de gaz qui brûlent à des millions de kilomètres de nous. Mais les étoiles peuvent aussi être des milliers d'yeux qui nous regardent, des danseurs dans un théâtre, des fenêtres sur d'autres mondes... Tout dépend des histoires et des légendes qu'on y projette. ?? Pablo A. Mastro nous emmène à travers le temps et l'espace sur la piste des interprétations que les Inuits, les Navajos, les Kazakhs, les Sumériens, les Japonais et d'autres cultures ont données aux étoiles et constellations. Son texte, très court, est accompagné par les illustrations d'Ana Suárez, à l'esthétique symbolique. Véritable ode à l'imagination, cet album dès 6 ans donne envie de passer la nuit à la belle étoile et de s'ouvrir au monde et à d'autres cultures.