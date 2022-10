Plus de 60 dessins à colorier : des oiseaux colorés, des paons, des rouges-gorges, des mandalas avec des motifs de plumes, et plus encore ! Impossible de ne pas être inspiré par ce large éventail de créatures aux plumages variés ! En suivant les numéros en gros caractères, laissez votre créativité prendre son envol. Au fil de votre coloriage, découvrez plus de 60 oiseaux d'espèces différentes, du flamant rose au hibou en passant par le paon et le cardinal rouge.