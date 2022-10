L'oracle des origines. 44 cartes et un livret pour renouer avec son âme et se laisser guider par son intuition

Tirez chaque jour l'une des 44 cartes pour retrouver du sens et vous rappeler l'essentiel. Revenir à l'origine, c'est retrouver le sens de nos actes, de notre place dans le monde et dans la société. C'est toucher du doigt le "pourquoi" , qui ouvre notre "pour quoi" . A qui et à quoi nous consacrons notre temps, notre énergie, notre argent. L'Oracle des origines vous aide à obtenir des réponses à vos questionnements, prendre des décisions justes et retrouver du sens (une signification et une direction). Il fait appel à des thématiques ancestrales, traduites par un ton visuel, textuel, émotionnel qui nous ancre ici et maintenant, pour demain. Un outil moderne, créatif et inspirant pour se reconnecter à soi.