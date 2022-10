Les gardiens des ténèbres 6. Dmitri

Dmitri et Zaléria se détestent, même si le premier ignore la cause de leur rupture et de la haine qui en découle. Cependant, il suffit que Naïa débarque afin de leur apporter son aide dans la traque des traîtres pour que toute la vérité éclate. Mais les Gardiens ont d'autres soucis à régler que les problèmes sentimentaux de l'un des leurs. L'ennemi est proche et, cette fois, bien décidé à en finir avec les vampires.