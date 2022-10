Psycho pop. Une plongée déconnante dans la psychologie des héros et anti-héros

Une plongée déconnante dans la psychologie de vos héros et anti-héros préférés, avec le spécialiste Jean-François Marmion ! Saviez-vous qu'Anakin Skylwalker est borderline, que Rambo souffre de stress post-traumatique, que Hulk présente un trouble explosif intermittent et que Voldemort est carrément psychopathe ? Riche d'anecdotes savoureuses, de jeux et d'interviews déconnants, Psycho Pop vous fait plonger dans l'esprit des plus emblématiques personnages de fiction et des grandes figures pop. Accompagné du dessinateur Kurt, Jean-François Marmion chausse ses lunettes, se retrousse les manches et étudie le dossier psy de quelques personnages... qui auraient bien besoin de suivre une thérapie !