Le japonais des mangas. Initiation et découverte

Un ouvrage ludique pour s'initier à la langue et à la culture nippones par le prisme des mangas. Un petit guide ludique qui donne toutes les clés pour s'initier à la langue et à l'univers du manga, et à travers lui, à la culture nippone. ? - Les mots et expressions récurrentes des mangas ; ? - Des explications sur la langue et la culture ; ? - Des dialogues illustrés et expliqués ; ? - Des jeux et exercices pour apprendre en s'amusant.