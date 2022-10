Marilyn Monroe, les amours de sa vie

Michel Schneider raconte Marilyn LES AMOURS DE MARILYN Cet amour, des millions de gens l'éprouvent encore soixante ans après sa disparition. Le secret de sa présence après tant de temps ? Marilyn est une sorte de miroir. Portrait d'une image brisée, Michel Schneider donne non pas la vérité de Marilyn Monroe mais éclaire d'un faisceau neufses vérités telles qu'elle les exprimaen mots et en maux, au cours de sa vie amoureuse et sexuelle. Cet éclairage se résume en un nom : amour. Celui qu'elle ressentait pour certains êtres, et pour les animaux. Celui qu'elle inspira à quelques-uns. Celui que Michel Schneider lui porte à travers le temps (exemples d'entrées : Amour, amants, amis animaux, livres, mère, Montand...).