Variations

Un recueil qui revisite les grands classiques du répertoire poétique à travers une plume aussi exquise que moderne. Dans ce recueil au style moderne et délicat, l'autrice revisite les grands classiques qui ont marqué la poésie française : Hugo, Musset, Carême, Ronsard... et bien d'autres ! Entre pastiches et réécritures, elle nous permet de découvrir et redécouvrir les oeuvres des plus grands et d'en apprécier la profondeur, grâce à sa plume d'une grande richesse. Sans que le processus d'écriture ne soit éventé, vous trouverez en fin de volume des indices sous forme de melting-pot des textes proposés, afin de vous aider à retrouver de quel poème s'inspire chaque réécriture !