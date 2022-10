La Bouquineuse des possibles

Dans l'espoir de redonner un sens à sa vie et de combler son manque affectif, Capucine, surnommée "la bouquineuse" , ouvre une bibliothèque farfelue pour les ados. Toujours dissimulée sous son chapeau de feutre, Capucine travaille comme relectrice indépendante dans une cité ouvrière à laquelle elle est très attachée. Enfant non désirée, la vie réelle lui paraît parfois bien insignifiante comparée aux émotions dont elle se nourrit dans les livres depuis sa plus tendre enfance. A l'occasion d'un voyage fortuit à bord d'un engin extraordinaire, la jeune femme fait la rencontre de Martin, un baroudeur mystérieux qui doit tenir une promesse faite à un enfant malade. A la suite de cette errance mouvementée, elle se met en quête de sortir du monde feutré dans lequel elle s'était enterrée jusque-là. Soutenue par la vieille Ernestine au dos courbé, et convaincue que les livres sont un outil de liberté et de développement personnel, elle monte un projet de bibliothèque farfelue pour capter l'attention d'adolescents en les fidélisant par des moyens créatifs et originaux. La Fabrique des possibles saura-t-elle combler tous les manques affectifs de cette célibataire de 31 ans qui vit toujours sous le même toit que ses parents, et dont la mère, extravagante et égoïste, ne cesse de l'humilier ? Ou faudra-t-il attendre que sa route croise celle du "jardinier des mots qui mûrissent au soleil" pour la pousser vers sa véritable destinée ?