Préparer et réussir les concours d'écoles d'ingénieurs Post-bac

Intégrer une école d'ingénieur post-bac ? Oui ! Mais laquelle ? Avenir, Puissance Alpha, GEIPI Polytech, Advance... ces concours vous donnent accès à des dizaines d'écoles d'ingénieurs post-bac. Ce guide complet répond à toutes vos questions : Quelles sont les qualités requises pour devenir ingénieur ? Quelles sont les modalités et les coûts des concours ? Comment se préparer efficacement ? Comment réussir l'épreuve des QCM ? Quelles sont les erreurs à ne pas faire à l'oral ? Journaliste spécialisée dans l'enseignement supérieur et la recherche, Emilie Weynants répond à toutes ces questions et à beaucoup d'autres ! Elle vous propose une analyse de chaque concours et réunit de nombreux témoignages d'étudiants, de professeurs et de directeurs d'écoles. 280 pages d'annales 2022 corrigées ! Et pour rendre ce guide complet 100 % utile, nous y incluons toutes les dernières annales des concours Advance, GEIPI Polytech et Avenir. Vous tenez entre les mains votre passeport pour la réussite de ces concours qui, chaque année, attirent des milliers de candidats !