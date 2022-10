Tout sur les métiers du paramédical et les études pour y arriver Le guide complet des métiers du paramédical ! Psychologue, puériculteur, podologue, secrétaire médical, ambulancier, orthoptiste, diététicien... ce guide complet vous présente les nombreux métiers du paramédical ainsi que les études qui y mènent ! Eva Mignot vous dit tout sur les carrières paramédicales, la réforme des études de santé, et vous aide à trouver LE métier qui vous correspond. Les nombreux témoignages et les fiches métier détaillées vous permettront de réussir votre orientation sans vous mettre la pression !