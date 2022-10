Le monde surprenant des microbes. Virus, bactéries, archées...

Un ouvrage qui s'intéresse aux êtres minuscules, parce que l'importance d'un être vivant ne se mesure pas à sa taille... Il existe autour de toi de nombreux petits êtres que tu ne vois pas. On ne parle pas là de créatures fantastiques et imaginaires, mais du monde de l'infiniment petit. ? Dans cet ouvrage aux explications scientifiques accessibles aux plus jeunes, l'enfant découvrira l'importance de ces Minuscules ! Electriques, magnétiques, excellents combattants, quasiment-immortels, influents jusqu'à dans l'Espace, appétissants et drôles. Il ou elle fera la connaissance de ces êtres vivants plus mystérieux, puissants et nombreux que les fées ou les Pokemon, même dans sa propre chambre ! ? Une exploration inédite du monde minuscule qui nous entoure pour devenir incollable sur les secrets les mieux gardés des microbes.