Sous un ciel étoilé

La nouvelle comédie de Noël de Clarisse Sabard ! Après une rupture aussi douloureuse qu'inattendue, Chloé trouve refuge à Vallenot, le village de son enfance, pour les fêtes de fin d'année. L'occasion pour elle de souffler et de profiter d'un peu de tranquillité ? Pas si sûr ! Il lui faudra composer avec sa soeur jumelle Albane qui, après un burn-out, vient de se séparer de son mari, l'arrivée de Théo, qui ressemble en tous points à l'homme idéal, et Matthew, qu'elle ne parvient pas à se sortir du coeur... Entre les disparitions mystérieuses de nains de jardin et les concours de pulls moches, le Noël de Chloé s'annonce bien mouvementé !