Ma première histoire des bijoux

Affûtez vos connaissances et votre style grâce à cet étonnant album ! Des coquillages travaillés de la Préhistoire aux montres connectées en passant par l'orfèvrerie à la cour du roi de France, découvrez l'histoire des bijoux, des pierres et métaux précieux au fil des siècles et dans le monde. Processus de création, évolution des méthodes de fabrication et des moeurs, symboliques et inventions révolutionnaires : les bijoux n'auront plus aucun secret pour vous.