L’épopée viking. 793-1066 : trois siècles pour l’éternité

Le premier récit de l'incroyable épopée viking, à jamais gravée dans l'imaginaire collectif comme une parenthèse fascinante de l'histoire. En moins de trois siècles, la civilisation viking a profondément marqué le monde occidental. Comment ces hommes du Nord ont-ils dompté les mers pour laisser leurs traces aux quatre coins de l'Europe (et jusqu'en Amérique ! ) ? Aux premières razzias des Vikings danois vers les îles britanniques et la France (où ils renversent un roi et fondent la prospère Normandie...) succèdent les grands voyages des Norvégiens vers l'Islande, le Groenland puis l'Amérique (cinq siècles avant Christophe Colomb ! ). Dans le même temps, de lacs en fleuves, les Suédois traversent l'Europe depuis la Baltique et donnent leurs premiers tsars à la Russie ! Cette épopée en trois mouvements, racontée sous la forme d'un grand récit, donne à voir une société fascinante par ses paradoxes. Des paysans devenus des navigateurs exceptionnels, des pillards d'une violence inouïe capables de commerce, d'administration, de gouvernance quasi démocratique, des païens devenus chrétiens, des artistes : voilà qui sont les Vikings !