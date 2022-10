L'essentiel de la micro-économie. Tous les mécanismes de la micro-économie et ses rouages illustrés d'exemples et d'applications pratiques, 8e édition

Tous les mécanismes de la micro-économie et ses rouages illustrés d'exemples et d'applications pratiques Il se présente de la manière suivante : dans une première partie, les conditions générales de l'analyse micro-économique seront examinées. A partir d'une définition précise et commentée de la micro-économie, nous ferons une exploration synthétique et rigoureuse du mode de raisonnement de cette discipline ; dans une deuxième et troisième partie, nous détaillerons successivement le comportement du consommateur et du producteur ; dans une quatrième partie, il conviendra de montrer comment les divers comportements individuels se coordonnent ; dans une cinquième partie, nous aborderons successivement le rôle des prix en micro-économie, la concurrence imparfaite et les principales limites de cette discipline. L'approche mathématique sera présente dans cet ouvrage mais l'effort de l'auteur est de donner une compréhension littérale à cette matière. Ses propos sont illustrés d'exemples et d'applications pratiques. Points forts - Tout les mécanismes de la micro-économie et ses rouages - Sous forme rédigée, une synthèse rigoureuse, pratique et à jour de l'ensemble des connaissances que le lecteur doit avoir sur cette matière - L'essentiel des connaissances indispensables sur la matière