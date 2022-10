Les anges vous parlent

Recevez les messages des anges pour trouver l'apaisement Lorna Byrne voit les anges depuis sa naissance et elle leur parle quotidiennement. Après une enfance difficile où ses dons ont été rejetés par son entourage, elle est aujourd'hui une auteure internationalement connue pour ses ouvrages best-sellers. Dans cet ouvrage, Lorna Byrne nous transmet de précieux messages d'espoir et de foi, qui nous permettent de trouver l'apaisement et un sens à notre vie. Les anges sont là pour nous aider, quelle que soit la situation que nous traversons. En lisant ce livre, vous apprendrez à entrer en contact avec eux pour obtenir leur soutien, avec simplicité et dans la gratitude. Grâce aux messages de ce livre, retrouvez votre joie de vivre !