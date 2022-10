La langue des rêves

Et si la clé de votre épanouissement se trouvait dans vos rêves ? Longtemps considérés comme le produit désordonné de notre cerveau pendant le sommeil, les rêves se révèlent dans cet ouvrage comme une source inépuisable d'informations sur ce que nous connaissons parfois le moins bien : nous-même. Avec Michaël Lahmi, initiez-vous à la logique symbolique des rêves en interprétant avec précision les personnages, les lieux et déplacements qui peuplent vos rêves. Tout a une signification dans vos rêves et en les décryptant, vous accédez à des clés pour votre vie et votre épanouissement auxquels vous accédez en conscience. Grâce à cet ouvrage, vous apprendrez à mieux vous connaître et à cerner précisément vos frustrations, vos besoins et vos envies pour vous épanouir pleinement au quotidien. Riche en mises en pratique, c'est l'ouvrage idéal pour s'initier à la magie des rêves en douceur et en faire un outil profond de transformation personnelle.