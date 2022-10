Porsche boxster et cayman

Dans l'histoire de Porsche, le roadster Boxster occupe une place à part... Né en 1996 et issu d'une étude de véhicule présentée au Salon de Detroit en 1993, le Boxster va marquer un tournant décisif et permettre à Porsche d'assurer son avenir. Sa recette : une plateforme partagée avec la 911 et les gènes d'une vraie Porsche. A commencer par son style qui s'inspire nettement des premiers spyders de course, le 550 et le 718, et son architecture à moteur central, gage de comportement très sportif. Cet ouvrage vous entraîne dans les méandres de la politique de diversification entamée à la fin des années 1960 et qui a conduit à la naissance d'une génération de modèles à moteur avant au cours des années 1970, puis à l'arrivée du Boxster. En l'espace de vingt-cinq ans, ce roadster est devenu un classique de Porsche. Depuis 2005, il est épaulé par le coupé sportif Cayman. Au fils des années, les différentes versions et générations de Boxster et Cayman recensées dans ce livre ont séduit plus de 360 000 passionnés.