Porsche au Mans, 70 ans

Porsche, la célèbre marque aux 19 victoires au Mans depuis 1951... Soixante-dix ans de participation de Porsche à la plus grande course automobile du monde ! Après le triomphe de la 356 engagée dans l'édition 1951, Porsche a accumulé plus de succès au Mans que tout autre constructeur, dont sept victoires consécutives de 1981 à 1987, un record. L'auteur nous embarque à bord des voitures mythiques - 550 Spyder, 718 RSK, 904, 906, 907, 908, 910, 917, 936, 935, 956, 962, GT1 et la 919 hybride, victorieuse de 2015 à 2017 -, pour revivre les exploits des pilotes légendaires tels que Derek Bell, Herbert Muller, Helio Castroneves, Mario Andretti, Jacky Ickx, Jo Siffert, Jochen Rindt, Mark Donohue et Vic Elford. Un précieux recueil d'histoires épiques, de résultats de course, de photos, de données et d'informations techniques...