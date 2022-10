Motos customs

Le monde de la moto a beaucoup évolué ces dernières années. Beaucoup de motards trouvent désormais d'autres plaisirs avec le deux-roues que la performance et la vitesse... Aujourd'hui, la moto est un véritable art de vivre ou la culture du style est très importante. Cela rejoint la tendance Dandy Riders très en vogue, qui peut se résumer à "rouler stylé" ! L'idée étant de rouler sur une monture personnalisée, façonnée suivant ses propres goûts. Café racer, Scrambler, Chopper, Bobber, Bratstyle, Tracker, Bagger... sont autant de styles de personnalisations qui permettent de s'identifier à ses envies et à ses goûts. De nombreux professionnels se sont spécialisés dans cette tendance afin de répondre à une demande grandissante. Même les constructeurs proposent des programmes de personnalisation. Le livre Motos Custom propose une palette de différents styles de motos customisées, à travers différentes marques, comme BMW, Yamaha ou encore Honda. Il s'agit de motos uniques, réalisées en France... Sommaire : BMW R18 grise / Honda Sevenfifty café racer / Honda 750 Bol d'or / Honda CX 500 / Honda 750 Four blanche / BMW EyssCorp / KTM690 Duke / Triumph Triple Speed R / Yamaha 650XS Flat Track / Moto Guzzi 1000 SP / Harley Davidson / BMW 911